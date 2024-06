S 1. junijem v Zrečah dražja vrtec in voda

Dobro leto so zdržale lani sprejete cene programov v Vrtcu Zreče. S 1. junijem se bodo te namreč tako kot lani 1. aprila zvišale. Nove cene so sredi meseca potrdili na seji občinskega sveta. Ceno programa za prvo starostno obdobje so s 569 povečali na 618 evrov, za drugo starostno obdobje s 435 na 451 evrov, za kombinirani oddelek pa s 479 na 496 evrov. To pomeni, da bo večina staršev, ki je razporejena od tretjega do sedmega plačilnega razreda, prejemala od 3 do 26 evrov višje mesečne položnice. Ravnateljica Vrtca Zreče Barbara Štante je pojasnila, da do podražitve prihaja zaradi povišanja stroškov dela (plač), materiala in živil.

Dražja bo tudi oskrba s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. Na Občini Zreče so pripravili zelo konkreten izračun. Skupaj bo povprečna štiričlanska družina v Zrečah, ki koristi vse storitve – vodooskrbo, odvajanje ter čiščenje komunalnih in padavinskih vod, in porabi 15 kubičnih metrov vode na mesec, plačevala en evrov več kot doslej – namesto sedanjih 69,5 evra bo znesek na položnici dobrih 70,5 evra brez DDV. (Jure Mernik)