Rukola – veliko vitaminov in malo kalorij

Rukola je rastlina, ki po videzu malce spominja na regrat, si je izborila dobro mesto na krožniku tistih, ki imajo radi pice in testenine z rukolo. V sebi skriva celo bogastvo zdravja, široko paleto vitaminov in mineralov in zelo majhno vsebnost kalorij.

Če si privoščite le majhno skodelico rukole pri kosilu, bo to izboljšalo vašo prebavo in pripomoglo k zdravju vaših oči, nekatere raziskave pa trdijo celo, da zmanjšuje tveganje za sivo mreno, ki v starostnem obdobju pesti marsikaterega človeka. Medtem ko njena semena uporabljajo za aromatiziranje olj in afrodiziak, pa se cvetovi, ki so majceni okraski bele barve, lahko uporabijo za pekoč okus v solati za tiste, ki imajo raje pikantno hrano in ki menijo, da rukola ni dovolj pekoča.

Kot vse zelene rastline vsebuje tudi rukola veliko klorofila, ki v naše telo in kri prinaša kisik. S tem seveda tudi čisti kri in ji daje svežo energijo ter kisik pošilja v vse delčke telesa in tako »odžira« prostor bakterijam in virusom, ki jih ne bi bili prav nič veseli. Kalcij, ki ga vsebuje, je v rukoli prisoten osemkrat bolj kot v navadni solati, pa že tako je presenetljivo, da ga tovrstna rastlina sploh vsebuje. Če kupite svežo rukolo, jo operite, njene liste posušite in jo hranite največ dva dni v hladilniku, po možnosti v zaprti posodi.