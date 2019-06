Ropotanje spet navdušilo

6 tisoč obiskovalcev. Toliko zabave željnih je tridnevna tradicionalna prireditev Ropotanje v starih Zrečah privabila letos. Razlogi za najštevilčnejši obisk doslej so vsaj trije – dobra organizacija, raznovrsten in kakovosten glasbeni program ter lepo vreme.

Špela Kolar absolutna zmagovalka na tekmovanju harmonikarjev

V Društvu godbenikov Zreče, ki Ropotanje organizira v sodelovanju z občino Zreče in zreškim TIC-em, letošnje tridnevno dogajanje ocenjujejo kot uspešno, pri čemer poudarjajo, da organizacijskega zalogaja brez finančne pomoči zreške občine in sponzorjev ne bi zmogli. Tudi letošnje Ropotanje se je v petek zvečer začelo v rock ritmih in se v soboto nadaljevalo v narodno-zabavnem žanru. Na tekmovanju harmonikarjev za plaketo Naj godec mesta Zreče 2019 je kot absolutna zmagovalka slavila Špela Kolar iz Žič. Strokovna komisija pa je nagrade med tri najboljše razdelila takole: 1. mesto je osvojil David Tovornik iz Zg. Kungote; 2. mesto Žiga Tisnikar iz Vitanja, 3. mesto pa Špela Kolar iz Žič. Sobotni utrip je prav tako zaznamovala revija narodno-zabavnih ansamblov z osmimi nastopajočimi skupinami. Priljubljeni Modrijani so v poznih večernih urah na plesišče zvabili številne obiskovalce, ki udeležbo napovedujejo tudi naslednje leto. Sicer pa poseben čar Ropotanju vsako leto zagotovijo godbeniki. Na koncertu pihalnih orkestrov jih je letos igralo sedem, dva pihalna orkestra sta prišla iz Italije in s Hrvaške. Tako je tokrat v Zrečah igralo okoli 500 godbenic in godbenikov.