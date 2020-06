Rokovo poletje 2020 – Letošnje poletje prinaša pet klasičnih in en jazzovski večer

Kljub nejasnim obetom Knjižnica Šmarje pri Jelšah z Muzejem baroka ljubiteljev glasbene klasike ne bo pustila na cedilu. Prav tako ne glasbenikov, ki so se bili ob epidemiji prisiljeni umakniti z odrov. Rokovo poletje, ki je vsako leto deležno vse večje pozornosti, tokrat prinaša šest koncertov, pet klasičnih in enega jazzovskega.

Cikel koncertov Rokovega poletja 2020 so razdelili v dva sklopa. Prvi trije koncerti med 25. junijem in 9. julijem bodo potekali v atriju Muzeja baroka, drugi trije od 20. avgusta do 3. septembra v cerkvi sv. Roka. Kot nam je zaupala Vlasta Kramperšek Šulc, bo pet koncertov klasične glasbe; prvi, ki bo na vrsti jutri, na državni praznik 25. junija, pa bo jazzovski. Že usklajenemu duetu v zasedbi vokalistke Patricije Škof in kitarista Tilna Beigota se bo s saksofonom pridružil Tibor Pernarčič. Zasedba, ki muzicira pod imenom Birds of unknown, se žanrsko ne želi omejevati, je pa njen glavni navdih ustvarjanje jazz, avantgardne, etno in soul glasbe.

»Na drugem koncertu bomo prisluhnili rojakinji iz Rogaške Slatine, violinistki Moniki Šolman, ki se je po študiju violine posvetila predvsem pedagoškemu delu, še vedno pa se rada vrača na Dunaj, kjer občasno nastopa s Slovenskim komornim orkestrom in Dunajskim ansamblom mladih. Šolmanovo, ki se koncerta v domačih krajih močno veseli, bo na klavirju spremljala Aleksandra Pavlovič. Prvi koncertni sklop bo 9. junija zaključil kvartet saksofonistov 4tastic v sestavi celjskih profesorjev tega instrumenta,« je predstavila Vlasta Kramperšek Šulc in nadaljevala: »Tri koncerte drugega dela Rokovega poletja načrtujemo v cerkvi sv. Roka, saj je prav ta bistvo poletnih glasbenih druženj, ki v Šmarju potekajo že od leta 2012. Tako bo 20. avgusta nastopil zanimiv Duo Eolus s flavtistko Tino Blazinšek in harmonikarjem Tomažem Marčičem, deset dni zatem pa se bo odvil večer opernih arij z mlado operno pevko Lučko Krašovec. Zaključek letošnjega Rokovega poletja bo posvečen 250. obletnici rojstva Ludwiga van Beethovna. Godalni kvartet Bêlebend pripravlja preplet glasbenih del sodobnikov tistega časa Haydna, Schuberta in Beethovna.«