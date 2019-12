Rokometna reprezentanca prvi trening opravila v Celju, priprave na EP pa nadaljuje v Zrečah

Slovenska moška članska rokometna reprezentanca je danes začela priprave na januarsko evropsko prvenstvo. Prvega treninga se je udeležilo 18 izmed 24 kandidatov.

Začetek priprav pred Eurom je slovenska izbrana vrsta pod vodstvom pomočnika selektorja Uroša Zormana dočakala v celjski dvorani Zlatorog. Takoj po koncu uvodnega treninga se je reprezentanca že preselila v svojo standardno bazo v Zreče, kjer bo trenirala vse do potovanja na Švedsko, torej do 8. januarja.

Med reprezentanti, ki jih je novi selektor Ljubomir Vranješ povabil na priprave, so tudi štirje aktualni člani Celja Pivovarne Laško Klemen Ferlin, Tilen Kodrin, Kristjan Horžen in Matic Grošelj. (Jure Mernik)

Foto: Facebook / Rokometna veza Slovenije