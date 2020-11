Rokometaši pot proti EP začeli v Zrečah, a ostali brez četrtkove tekme v Celju

Slovenska moška rokometna reprezentanca se v Zrečah pripravlja na prvi cikel kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu, ki ga bosta leta 2022 gostili Madžarska in Slovaška. Prva tekma Slovence čaka v nedeljo v Turčiji, za ta četrtek predviden obračun s Poljaki v celjskem Zlatorogu pa so včeraj zaradi okužb v poljskem taboru preložili. Nov datum obračuna še ni znan.

“V kvalifikacijah pričakujemo zahtevne tekme. Ekipo, ki jo bo sestavljalo nekaj novih igralcev, bo potrebno čim prej povezati v moštvo, da bo dihalo kot eno,” je ob prihodu v Zreče dejal slovenski selektor Ljubomir Vranješ. V Termah Zreče so reprezentanci zagotovili nastanitev v nadstropjih, ki sta namenjeni izključno reprezentanci, povsem ločeni od ostalih obiskovalcev pa so tudi ostali pomožni prostori, kot so sobe za obedovanje, sestanke in fizioterapijo. (Jure Mernik)

