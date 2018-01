Rokometaši iz Zreč v Zagreb danes z vlakom

Slovenska rokometna reprezentanca je na evropsko prvenstvo v Zagreb odpotovala z vlakom.

Selektor reprezentance, Veselin Vujović, je povedal, da so dobro pripravljeni na nove izzive. Dodal je še, da so slovenski reprezentanti edinstveni že samo zato, ker bodo na tekmo prišli z vlakom ter da bodo edinstveni tudi na igrišču.

Pripravljeni so na izzive in se zavedajo, da bodo tokrat v javnosti še bolj izpostavljeni. Rokometaši se bodo na evropskem prvenstvu že jutri pomerili z Makedonijo.

Slovenska rokometna reprezentanca je v Zagreb sproščeno potovala v vagonu z restavracijo. Na vlaku je jih je pozdravil pomočnik direktorja Slovenskih železnic Potniški promet Miloš Rovšnik, ki je bil tudi sam v preteklosti rokometni igralec in rokometni trener.

Med drugim je izrazil veliko zadovoljstvo, da rokometaši na evropsko prvenstvo potujejo udobno in sproščeno, z vlakom.

1 od 7

Slovenske železnice so ponosni sponzor slovenske rokometne reprezentance in zadnja leta še tesneje sodelujejo z vrhunskimi športniki in nacionalnimi športnimi zvezami, ki jih finančno ter logistično podpirajo.