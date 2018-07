Rokomet: slovenski mladinci so se v Celju povzpeli na evropski prestol

Slovenska reprezentanca je na evropskem rokometnem prvenstvu za mladince, stare do 20 let, v Celju, osvojila zlato medaljo. Mladi slovenski upi, med katerimi so bili tudi igralci Celja Pivovarne Laško, so včeraj v finalu z 31:30 premagali vrstnike iz Francije. Finale si je v dvorani Zlatorog ogledalo kar 5.400 gledalcev. Bron so si priigrali Nemci.

Saša Prapotnik, trener Slovenije: “Finala ne moreš odigrati sproščeno, pokazali pa smo karakter in veliko borbo. Ob koncu je pomembno, da bodo fantje v naslednji sezoni zaigrali v članskih ekipah in da smo z zmago spodbudili mlade igralce, da začnejo igrati rokomet.”

Foto: RZS