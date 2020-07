Rokomet: novi član Barcelone iz celjskega kluba

Rokometaš Celja Pivovarne Laško Domen Makuc je novi član Barcelone.

Po Luki Žvižeju in Blažu Jancu je to nov celjski rokometaš pri katalonskem velikanu.

Dvajsetletni Makuc sodi med najbolj talentirane mlade rokometaše na svetu. Po uspešnih zdravniških pregledih je z devetkratnimi zmagovalci lige prvakov sklenil štiriletno pogodbo.

Kluba pa sta danes podpisala še strateško sodelovanje. Temelji na izmenjavi znanja in načina dela, ko bo kar nekaj članov celjskega kluba (strokovni štab in vodstveni kader) odšlo v Barcelono, kjer bodo imeli priložnost spoznati različne ravni delovanja in načina dela kluba.

