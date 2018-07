Rokomet: mladinci v Celju začenjajo boj za evropsko krono

Evropsko rokometno prvenstvo za mladince, stare do 20 let, se danes začenja v Celju. V dvoranah Golovec in Zlatorog bodo gostili 16 reprezentanc, tekmovanje pa bo trajalo do 29. julija. Za Slovenijo, ki jo drevi v Golovcu čaka prva tekma skupinskega dela proti Norveški, bodo igrali tudi nekateri igralci Celja Pivovarne Laško: Stefan Žabić, Grega Ocvirk, Domen Makuc, Gašper Dobaj. Jutri bodo Slovenci igrali še proti Izraelcem, v nedeljo pa proti Srbom.

Selektor Slovenije Sašo Prapotnik je pred začetkom prvenstva dejal: “Fantje so priprave oddelali dobro, bili so zelo marljivi, imeli pravi pristop in voljo, tako da sem lahko zadovoljen z vsem, razen z zadnjo tekmo proti Hrvaški. Dobro je, da je prišel tudi ta poraz, da smo lahko videli, kaj imamo še za popraviti. Naš fokus pred začetkom prvenstva je le na prvem dvoboju proti Norvežanom in nikjer drugje, sami sebi pa bi lagali in se skrivali, če ne bi dejali, da je naš cilj polfinale. Glede na to, da je prvenstvo v Sloveniji, upam, da bomo imeli veliko podporo s tribun.”

Foto: m20ehfeuro.com