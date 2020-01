Rokomet: med 18 potniki na EP trije aktualni člani Celja

Slovenska moška rokometna reprezentanca, ki je glavnino priprav na evropsko prvenstvo opravila v Zrečah, je pred odhodom na Švedsko dobila obe pripravljalni tekmi. V Slovenj Gradcu so Slovenci premagali Severno Makedonijo (33:28), v Trbovljah pa Črno goro (37:22).

Medtem pa je novi slovenski selektor Ljubomir Vranješ s seznama potnikov na prvenstvo stare celine črtal zadnja dva igralca. Med 18 igralci, na katere računa, pa so tudi trije aktualni člani Celja Pivovarne Laško: Klemen Ferlin, Tilen Kodrin in Kristjan Horžen. Poleg omenjenih slovensko izbrano vrsto tvorijo še Blaž Blagotinšek, Igor Žabić, Dean Bombač, Nejc Cehte, Jure Dolenec, Nik Henigman, Vid Kavtičnik, Borut Mačkovšek, Rok Ovniček, Miha Zarabec, Darko Cingesar, Blaž Janc, Gašper Marguč, Mario Šoštarić in Urh Kastelic.

Na uvodu evropskega prvenstva bo Slovenija nastopala v švedskem Göteborgu. V skupini F jo prvi preizkus čaka v petek, ko se bo v dvorani Scandinavium pomerila s Poljsko. (Jure Mernik)

Foto: Slavko Kolar / RZS – Facebook