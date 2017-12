Šamrole: Kupimo listnato testo, ga razvaljamo, narežemo na tanke rezine. Na modelčke navijemo testo, in ga damo pečit. Ko je pečeno (po približno 15 minutah), ga odstranimo iz pečice in modelčkov. počakamo, da se ohladi in napolnimo s smetano. (Recept nam je poslala Simona iz Loč)

Pokrovitelj rubrike: