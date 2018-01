Kokosove kocke merica je 2 dcl,

1 lonček tekočega jogurta

1 lonček mleka

1 lonček olja

1 lonček kokosa

1 vanili sladkor

2 lončka sladkorja

2 lončka moke

1 žlička pecilnega praška.

Vse skupaj zmešaj in prelij v namaščen pekač. Pečico segrej na 180 stopinj C in peči približno 30 minut. Glazura: 100g čokolade, 3 žličke olja, vse skupaj raztopi na pari in prelij po pecivu. (Recept nam je poslala poslušalka Suzana).

