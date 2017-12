Roglin kolaček: Pavlova torta z vanilijevo kremo

(Recept nam je posredovala poslušalka Nina iz Zgornje Ložnice, ki sicer piše tudi svoj blog o kulinaričnih dobrotah. Zato njeno objavo v celoti, z zelo nazornimi fotografijami, objavljamo spodaj.)

Na tole sladico sem se prav psihično pripravljala. Že od božiča jih gledam vsepovsod, da se ne pogovarjamo o tem, da sem si nekaj receptov in nasvetov shranila že pred enim letom. In lotila sem se je.

Za testo sem uporabila 4 beljake. Nimam navade, da bi jajčka prej prestavljala iz hladilnika in še manj imam potrpljenja, da bi čakala, da se ogrejejo. Pa očitno uspe tudi, če so beljaki hladni. Ne priporočam pa, da imate v posodi v kateri boste delali sneg, karkoli mastnega. Potem uspeh ni zagotovljen. Torej, čisto suho posodo in vanjo daste 4 beljake. To zgnetete v zelo gost sneg in dodate eno skodelico sladkorja v prahu. Sama nisem dodajala ničesar drugega, svetujejo pa tudi, da se doda 1 malo žličko kisa in 1 žlico koruznega škroba. Zaenkrat še ne vem, če bi to kaj spremenilo končni izdelek, sigurno pa poročam pri naslednjem poskusu.

Ko snek stepeš zelo zelo, tako da dela vrhe, potem je primeren za uporabo. Jaz sem nabrzgala kroge in naredila ‘ograjico’. Tudi slika tega bo naslednjič 😉 Te obode sem pekla na 130°C eno uro in pol. Priporočam ventilacijo, saj se morajo beljaki sušiti. Pečene pustimo v pečici pri priprtih vratih, da se počasi ohladijo. Nato jih previdno odstranimo iz peki papirja in jih hranimo. Če so prav pečeni, lahko takšne osnove hranimo več dni v zaprti posodi.

V obode iz beljaka sem dala vanilijevo kremo. Bila je nebeško dobra in če bi smela, bi vso pojedla z žlico še preden bi prišla do obodov. Pa nisem smela…. Kako sem jo naredila…

5 rumenjakov sem zmešala s 3/4 skodelice sladkorja. Dobro stepemo, da dobimo lepo zmes. Medtem sem pogrela 1 1/2 skodelice mleka. Mleko mora biti toliko toplo, da se na njem pojavi svetlikajoča skorica. Počasi ga med mešanjem vlijemo v rumenjak s sladkorjem. Dodamo še 3 žlice koruznega škroba. To mešanico prestavimo na štedilnik in kuhamo približno 20minut, da se zgosti. Ves čas mešajte, da ne boste imeli grudic. Če bo krema preveč kuhana bo še vedno odlična, samo struktura ne bo tako lepa. Ko je kuhana, dodajte eno žlico masla in eno malo žličko vanilijeve paste oz. arome, kar pač uporabljate. Krema je gotova 😉

Za tortice sem vanilijevo kremo naložila v pečene beljakove osnove. Čez sem dodala stepeno sladko smetano in nekaj žlic vročih borovnic ter malin. Božansko. Res, priporočam. Ni tako težko narediti, kot izgleda na prvi pogled 🙂

Pa sladek tek!!