V celjski bolnišnici je sinoči umrla 50-letna smučarka z območja Maribora, ki se je včeraj nekaj pred 17. uro zapletla v nesrečo na progi Planja.

Ta je bila že zaprta, saj so jo urejali s teptalci snega. Smučarka je padla za enega od njih, ki je vozil vzvratno in je najverjetneje zapeljal čez ponesrečenko, ki so jo hudo ranjeno odpeljali v bolnišnico, kjer je poškodbam podlegla.

PŠ