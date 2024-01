Rogla tudi to zimo v koledarju tekem Mednarodne smučarske zveze

Tekmovanja v zimskih športih so na različnih nivojih že v polnem teku. Tudi v tej sezoni pa bo nekaj tekem gostila Rogla. Alpski smučarji imajo v koledarju Mednarodne smučarske zveze (FIS) 14. in 15. januarja štiri slalome (dva ženska in dva moška) kategorije FIS. Ob koncu zime, 15. in 16. marca, so predvidene še štiri tekme. Tako ženske kot moški bodo takrat tekmovali vsak na dveh veleslalomih kategorije FIS.

Najbolj odmevno tekmovanje v zimi 2023/2024 na Rogli bo znova svetovni pokal v deskanju na snegu. Paralelni veleslalom za ženske in moške se znova seli na januarski termin, tokrat bo 25. januarja. Bo pa Rogla najboljše deskarje alpskega sloga na svetu gostila že dvanajsto leto zapored, saj je med gostitelji svetovnega pokala že vse od leta 2013. Skupno pa bo naslednja tekma že trinajsta, saj so imeli deskarji leta 2018 na Rogli dvojni program. (Jure Mernik)

Foto: Miha Matavž