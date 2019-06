Rogla pripravljena na poletne obiskovalce

Tudi to poletno sezono bo Rogla postregla z nekaterimi novostmi, ki temeljijo predvsem na doživetjih. Najatraktivnejša pridobitev Pot med krošnjami dreves naj bi bila nared do sredine avgusta, že prej pa se boste po napovedih izvršne direktorice Uniturja Barbare Soršak lahko sprehodili po dopolnjeni in popestreni Škratovi učni poti. »Poskrbeli smo, da bodo pohodniki na tej poti lahko na še bolj izviren in zanimiv način spoznavali pestro favno in floro, ki je značilna za Pohorje,« pravi Soršakova, ob tem pa dodaja, da so nadgradili tudi Jezernikov vodni park. »Družina bo s svojimi najmlajšimi člani lahko preživljala urice na pohodniški poti, ki se začne pri Uniorčku in se nato vije med smrekami ob gozdnem potočku, vse do jase na Mašinžagi. Tam se razširi v Jezernikov vodni park, kjer obiskovalci lahko spoznavajo mlinčke, iščejo Jerine zlatnike in pretakajo vodo, ki je na Pohorju še vedno kristalno čista.« To pa še ni vse. Novosti so vpletli tudi v kulinarično ponudbo Okusi Rogle. Čez vse leto oba Uniturjeva turistična centra na Rogli in v Termah Zreče po besedah Soršakove obišče okoli pol milijona obiskovalcev iz domovine in tujine, približno tretjino jih gosti Rogla.