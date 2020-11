Rogla: priprave na smučišču in v pisarnah so v teku

Na žičniških napravah in smučarskih progah na Rogli trenutno opravljajo vzdrževalna dela. Ob tem se ukvarjajo tudi s pripravo ponudbe in storitev, ki jih bodo prednostno ponujali v prihodnji zimski sezoni. Natančno, kako bo nova smučarska sezona izgledala, je v tem trenutku še težko napovedati, a v Uniturju, kjer poudarjajo, da bodo sledili vsem priporočilom in ukrepom pristojnih služb, so optimistični. Izvršna direktorica Uniturja Barbara Soršak pravi: “Kljub trenutni situaciji se pripravljamo na zimsko sezono. Veseli nas, da se temperature postopoma že znižujejo in bomo najbrž kmalu imeli tudi pogoje za začetek tehničnega zasneževanja na smučišču. Vsi smo zelo optimistično naravnani, da bo druga polovica decembra zagotovo že obdobje, ko bomo na Rogli, na svežem gorskem zraku, smučali in uživali v zimskih radostih.”

Kakšne pomembne izboljšave še pripravljajo na Rogli pa preverite jutri v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

