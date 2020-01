ROGLA Pri Uniturju zagotavljajo, da obratujejo po pravilih

V zvezi s petkovo nesrečo na smučišču Rogla, ko je na progi Planja pod teptalec padla 50-letna smučarka iz okolice Maribora in kasneje umrla v celjski bolnišnici, so nam v Uniturju poja snili nekaj okoliščin.

Navedli so, da tovrstne nesreče na zaprti progi še niso imeli, do tragedije je prišlo izven obratovalnega časa, ko je teptalec progo pripravljal za naslednji dan. »Smučišče Rogla obratuje skladno z obratovalnim dovoljenjem in dosledno upošteva zakonodajo o varnosti na smučiščih«, so med drugim zapisali.

Prve ugotovitve kažejo, da je bilo območje ustrezno zavarovano, podrobnosti bo pokazala preiskava, končno besedo pa bo imelo celjsko sodišče.

PŠ