Rogla-Pohorje: Pestro in aktivno poletje za obiskovalce in domačine

Številni Slovenci so se odločili, da bodo to poletje svoj oddih preživeli v Sloveniji, tudi na območju Turistične destinacije Rogla – Pohorje.

V Turistični organizaciji Rogla – Pohorje so za vse obiskovalce tega območja, pa tudi za domačine, pripravili posebno poletno ponudbo in pakete. Kot pravijo, želijo, da bo poletno raziskovanje destinacije za vse še bolj prijetno in unikatno.

Vabijo na zelena doživetja

Da bi bilo bivanje na tem območju še bolj zanimivo, so zasnovali poseben tedenski nabor aktivnosti pod naslovom Zelena doživetja v Turistični destinaciji Rogla-Pohorje. Ta vključujejo jutranje pohode in telovadbo, dneve odprtih vrat pri različnih ponudnikih, namige za izlete z e-kolesi in namige za otroke.

Združena ponudba

Obiskovalcem turistične destinacije so na voljo številni programi bivanja in programi za skupine. Spomnimo pa tudi, da so skupaj z drugimi ponudniki z območja Pohorja zasnovali še turistične programe v sklopu skupne promocijske kampanje Pohorje 365 pod sloganom Visit Pohorje. Namenjeni so ljubiteljem narave, zelenih doživetij, športa, kulinarike, …

Paketi Moja Slovenija

Zasnovali so tudi posebne pakete doživetij Moja Slovenija, ki obiskovalcem tega območja omogočajo oglede številnih znamenitosti in raznih drugih doživetij po ugodnejših cenah. Te lahko dokupijo v sklopu unovčenja državnih turističnih bonov in tudi kar tako. Tako denimo paket Preplet tradicije in sodobnosti za 22 evrov na osebo zajema vstop na Pot med krošnjami Pohorje, v Žičko kartuzijo in v Center Noordung, dodajo še zemljevid destinacije, razglednico, destinacijski časopis in udeležbo na izbranih doživetjih Rogle. Pripravili so še več podobnih paketov za različne okuse in ciljne skupine.