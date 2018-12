Rogla: na Mašin žagi danes veselo smučali in se gostili

Po sinočnjem požaru v pomožnem objektu na Mašin žagi na Rogli je danes na Rogli za številne obiskovalce bil prijeten dan.

Smučišča so normalno obratovala, tudi Restavracija Mašin žaga je bila odprta za obiskovalce. Posledice požara na pomožnem objektu bodo dokončno odstranjene in sanirane v naslednjih dneh.

Sinoči je zagorelo v lesenem prizidku (pomožnem objektu) restavracije Mašin žaga na Rogli. Požar se je s prizidka razširil na ostrešje. Še pred prihodom gasilcev so zaposleni začeli z gašenjem. Požar je v dobrih dveh urah obvladalo in popolnoma ugasnilo okrog 80 prostovoljnih gasilcev s 14 vozili iz Zreč, Vitanja, Stranic, Gorenja in Oplotnica.

Policija poroča, da je požara prišlo v kuhinji prizidka. Po prvih ocenah je nastalo za okrog 40 tisoč evrov škode.

Sicer pa Rogla v teh dneh, poleg obilo sonca, ponuja odlično smuko na do 60 centimetrih naravnega in tehničnega snega. Obratujejo vse smučarske proge, razen Jurgovo 3. Vse do 6. januarja je vsak večer na voljo tudi nočna smuka na progah Jasa in Košuta med 17.00 in 21.00.

