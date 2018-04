Rogla: Na dobri poti k ureditvi muzeja smučanja

V Zrečah je včeraj potekala predstavitev projekta Krepitev identitete Pohorcev vsem, ki v Zrečah sooblikujejo turistično gospodarstvo. Člani projektne skupine so predstavili idejno zasnovo muzeja smučanja na Rogli in opisali trenutno stanje. Slednjega so pridobili z intervjuvanjem domačinov in raziskovanjem zgodovine. Po dobrih dveh mesecih dela je projektna ekipa že v polnem zagonu zbiranja stare smučarske opreme.

V imenu projektne skupine doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec iz Fakulteta za turizem

Univerze v Mariboru, poziva vse, ki imate doma staro smučarsko opremo, da jo prinesete v Večgeneracijski center v Zreče. “Izdelki, rekviziti, fotografije, morda kakšni filmi. Vse od nahrbtnikov, do starih smučarskih čevljev, smuči ter ostale smučarske opreme. Skratka karkoli morda imate doma, prinesite, da bomo arhivirali in morda že kmalu umestili v muzej smučanja na Rogli,” je še povedala Tanja.