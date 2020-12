Rogla je tudi to zimo na koledarju tekmovanj Mednarodne smučarske zveze

Rogla je tudi to zimo na koledarju Mednarodne smučarske zveze – gostila bo tekme v alpskem smučanju in deskanju na snegu.

Če bo šlo vse po načrtu, bodo alpski smučarji že 19. in 20. decembra na Rogli tekmovali na državnem prvenstvu v slalomu. Februarja naj bi na Rogli gostil štiri FIS slalome, marca še štiri FIS veleslalome. Najbolj odmevno tekmovanje v zimi 2020/2021 na Rogli pa bo znova svetovni pokal v deskanju na snegu. Paralelni veleslalom je na sporedu 6. marca. En teden kasneje bo na Rogli še evropski pokal v deskanju. (Jure Mernik)

