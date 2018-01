Rogla bo najboljše deskarje na snegu gostila že šesto leto zapored

Na Rogli bodo ta konec tedna šestič gostili svetovni pokal v deskanju na snegu. Tekmovalke in tekmovalci pa bodo letos imeli za dokazovanje prvič dve priložnosti, saj bodo paralelni veleslalom organizirali tako v soboto kot v nedeljo.

V slovenskem taboru največ pričakujejo od Celjanov Roka Marguča in Tima Mastnaka, Tržičana Žana Koširja in Velenjčanke Glorie Kotnik. Novega nastopa na domači progi se veseli tudi Konjičanka Iva Polanec, ki sicer v uvodu v letošnjo sezono rezultatsko ni bila tako uspešna, kot si je želela. Ker pa je v zadnjih dneh s svojo staro ekipo dobro trenirala, verjame, da lahko pokaže dobre vožnje. Organizatorji sicer na tekmovanju pričakujejo 110 tekmovalk in tekmovalcev, ki bodo prišli s štirih kontinentov oz. 22 držav.

Tekmovalni program

Sobota, 20. januar, in nedelja, 21. januar:

– ob 10. uri kvalifikacije

– ob 14.30 finale

– ob 15.45 razglasitev zmagovalcev