Rogatec: Veseli večer pod zvezdami

V Rogatcu so dan državnosti obeležili s prireditvijo Veseli večer pod zvezdami, ki je bila sprva načrtovana na prostem (pod zvezdami), a so jo zaradi slabše vremenske napovedi prestavili v kulturni dom. Večer je z govorom odprl rogaški župan Martin Mikolič, nastopile so Pegazove muze ter pet ‘pojočih’ družin, saj je v sklopu prireditve potekalo še 1. srečanje pojočih družin iz Rogatca. Prireditev, na kateri ni manjkalo misli o domovini in družini ter njuni povezanosti, sta moderirali Ksenija Korez in Majda Kramberger.

1 od 10