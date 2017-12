Rogatec: Praznično tržnico obiskal Božiček s kočijo

V Rogatcu so letos v prazničnem decembru vsako soboto pripravili praznično tržnico. Za bogato obsejemsko dogajanje je skrbel Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec v sodelovanju z vsemi tremi krajevnimi skupnostmi – KS Dobovec, Donačka Gora in Rogatec. Vsako soboto popoldne je tako bilo poskrbljeno za bogat spremljevalni program, sobotna zaključna prireditev pa je bila v znamenju Božička, ki je v svojo kočijo tokrat zaradi vremenskih razmer vpregel konje.

V fotogaleriji vas čaka nekaj fotografij iz zadnjih dveh sobot.