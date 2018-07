ROGATEC Pakistance vrnili Hrvatom

Policistki Postaje mejne policije Rogatec sta včeraj dopoldne na mejnem prehodu v Dobovcu pri opravljanju temeljite mejne kontr ole tovornega vozila, s katerim je v Slovenijo pripeljal 51-letni makedonski voznik, v zadnjem delu vozila opazili, da je bila carinska vrvica prerezana in z vstavljeno iglo ponovno zlepljena.

Ob prisotnosti predstavnikov carine sta pregledali tovorni prostor in v njem našli štiri pakistanske državljane stare 21, 22, 23 in 32 let., ki so poskušali ilegalno vstopiti v Slovenijo. Pakistanci so v vozilo vstopili v Srbiji, kjer je voznik počival. Četverico so takoj po končanem postopku v obravnavo vrnili hrvaškim varnostnim organom.

PŠ