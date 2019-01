Rogatec: Mojca Šmit je nova podžupanja

Z novim letom je Občina Rogatec dobila podžupanjo. Župan Martin Mikolič je na ta položaj s 1. januarjem imenoval Mojco Šmit. S tem se je s tega mesta poslovil dolgoletni podžupan Anton Roškar, ki v tem mandatu ni več občinski svetnik.

Šmitova je že drugi mandat občinska svetnica iz liste Slovenske demokratske stranke (SDS), sicer pa profesorica umetnosti na Gimnaziji Celje center. Kot je pojasnil Mikolič, se je za Šmitovo odločil, ker meni, da je zelo delovna in sposobna, pomagala bo predvsem na področju družbenih dejavnosti. Gre za široko področje, ki zajema predšolsko vzgojo, osnovnošolsko izobraževanje, področje kulturnih dejavnosti, razpise za delovanje društev in različne prireditve. »Ker je to njeno področje, sem trdno prepričan, da bo strokovno pripomogla k delovanju občinske uprave,« je odločitev pojasnil župan Martin Mikolič.