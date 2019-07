Rogatec in Šmarje pri Jelšah v igri za najgostoljubnejši kraj

V teku je tekmovanje v urejanju in varstvu okolja, v kakovosti turistične ponudbe kraja ter gostoljubju prebivalcev v okviru projekta Moja dežela lepa in gostoljubna 2019. Tekmovanje že 28. leto zapored organizira Turistična zveza Slovenije. Častni pokrovitelj projekta je predsednik Vlade RS Marjan Šarec.

Prvi del spletnega glasovanja, ko se glasuje za kandidate, ki so jih predlagale občine same, poteka do 12. julija. Število glasov s spletnega glasovanja in mnenje komisije bo merilo za uvrstitev kandidatov naprej na državno tekmovanje, kjer se jim bodo pridružili izbrani kandidati iz 16. regijskih tekmovanj. V tekmovanju sodelujejo kraji razvrščeni v več kategorij:

NAJ lepše – NAJ gostoljubnejše srednje mesto

NAJ lepši – NAJ gostoljubnejše manjše mesto

NAJ lepši – NAJ gostoljubnejši izletniški kraj

NAJ tematska pot

Za naziv naj gostoljubnejše manjše mesto se med drugimi poteguje tudi Šmarje pri Jelšah, za najgostoljubnejši izletniški kraj pa Rogatec. Svoj glas lahko oddate tukaj.