Rogatec: Dobrodelni koncert Terapevtsko jahanje za nasmeh

V zaključnih mesecih zadnjega letošnjega meseca je Konjeniški klub (KK) Strmol v sodelovanju z Vomed d. o. o. organiziral dobrodelni koncert Terapevtsko jahanje za nasmeh, kjer so zbirali sredstva za izvajanje terapevtske ježe za otroke s posebnimi potrebami.

V polni grajski pristavi je bilo moč videti nasmehe. Tiste prave, srčne nasmehe otrok, staršev in obiskovalcev. Premierno so predvajali predstavitveni video projekta Terapevtsko jahanje za nasmeh, katerega avtorja so Blaž Lah, David Drenški in Matic Javornik. Veliko zahvalnost in lepe besede je na goste prinesel tudi vodilni kader, ki je omogočil tako lep, srčen in poln nasmehov projekt. Udeležencem je pomen in značilnosti terapevtske ježe predstavila Katja Logar, dipl. fizio. hipnoterapevtka, o pomembnosti priprave konj za terapijo pa je pojasnil predsednik KK Strmol Boleslav Bizjak. Ker je šlo za dobrodelni koncert, glasbe ni manjkalo. Predstavila se je vokalistka Barbara Rehar v spremljavi na klavirju s Tatjano Šolman, skupina Šani Šeni iz Podčetrtka, skupina Jaenette z Dimekom iz Mi2, srca pa so segreli tudi varovanci Varstveno delovnega centra Šentjur – enota Šmarje pri Jelšah. (Jolanda Čonč)