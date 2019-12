Rogatec: Decembrsko druženje starejših v Rogatcu

Mesec december je čas, ko se še bolj povežemo z družino in prijatelji. Ko skupaj ob toplem čaju in dobri hrani premlevamo, kaj vse smo doživeli v letu, ki ga počasi tudi zaključujemo.

Tako so se v Rogatcu v prostorih grajske pristave zbrali tudi upokojenci, ki so se ob dobri hrani in kozarcu rujnega podružili, nasmejali in kot je že tudi tradicionalno, prejeli simbolična darila, ki jih je za njih pripravila Občina Rogatec. Vesel ob tako veliki udeležbi je bil tudi župan občine Rogatec, ki je vse zbrane tudi nagovoril, jih spodbudil k nadaljnjemu sodelovanju ter jim zaželel vse dobro v prihajajočem letu 2020. Za popestritev programa, nasmehe v očeh in toplino v srcu so poskrbeli mladi nadobudneži iz Osnovne šole Rogatec, ki so se predstavili z plesnimi in pevskimi točkami. Lepo je videti, da se upokojenci radi družijo, sploh pa, da se vedno zberejo v tako velikem številu. Po končanem uradnem delu so se upokojenci tudi pogostili ob dobri hrani, za katero je poskrbela restavracija Bohor.(Jolanda Čonč)