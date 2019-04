Rogatec danes v znamenju Zelenega festivala

Rogatec s tamkajšnjim Muzejem na prostem in tradicionalno prireditvijo Likof na taberhi postaja vse bolj prepoznaven tudi po Zelenem festivalu. Gre za sejem semen, sadik, zelišč in vrtnega orodja s pestrim spremljevalnim program

Na stojnicah letošnjega Zelenega festivala se bo predstavilo 20 ponudnikov iz Slovenije in Hrvaške. Na osrednjem strokovnem predavanju v grajski pristavi bo govora o naravi prijaznem vrtnarjenju z okrasnimi trajnicami. V Muzeju na prostem, kjer bo jedro dogajanja, pa se bodo zvrstili različni prikazi in delavnice. Najmlajši obiskovalci bodo lahko aktivni pri peki žulik v muzejski črni kuhinji in čebelarski delavnici. Vrata bo odprla tudi bližnja konjušnica. Ob ogledu bo možno še jezditi v šotoru, predstavili bodo furmane in vožnjo s kočijami. Za zdravo hrano pa poskrbele kulinarične Haloze. Z namenom predstaviti okoliške kraje bodo organizirani tudi izleti s cestnim vlakcem. Letos bo t. i. Makolčan odpeljal v Žahenberško dolini, k ribniku Žabnik in pod Donačko goro.