Rogaška Slatina: Zvezdni večer Pegazovih muz

Vokalna skupina Pegazove muze je še enkrat več izvedla odličen koncert z naslovom Večer pod zvezdami in navdušila obiskovalce v polni dvorani Kulturnega centra Rogaška Slatina.

Letošnji koncert so pevke, ki jih vodi Kaja Bisckey, popestrile z manjšim orkestrom, ki si je nadel ime Sing & Shine, pevko Nušo Derenda in njenim sinom Matevžem ter mladimi plesalkami. Koncert je povezovala Eva Zupanec. Pegazove muze so izvajale slovenske popevke, pesmi iz Hrvaške ter še nekaj tujih zimzelenih melodij. Pri nekaj izvedbah sta se jim pridružila gosta Nuša in Matevž, pri večini ostalih so se kot solistke izkazale posameznice iz skupine. Dodajmo, da je skladbe za Pegazove muze priredila Kaja Bicskey, scenarij in režija koncerta sta delo Petre Križan. (Jože Strniša)