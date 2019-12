Rogaška Slatina: Zakaj novo vodstvo slatinske lekarne?

Pred kratkim je vodenje lekarne v Rogaški Slatini, ki je del Celjskih lekarn, prevzela mag. Katja Turnšek Sambolić, na tem mestu je zamenjala dolgoletnega vodjo lekarne Stanislava Lukića.

Ker je Lukić lekarno v Rogaški Slatini vodil kar 20 let, so se seveda pojavila vprašanja, zakaj je do zamenjave na vodstvenem mestu v slatinski lekarni prišlo. Vprašanja so bila še posebej zanimiva, ker je nova vodja politično precej aktivna, je članica slatinskega občinskega sveta iz vrst SD, svetniška skupina te stranke pa je precej nasprotna občinskemu vodstvu. Zato smo za nekaj pojasnil v zvezi s tem povprašali direktorico Celjskih lekarn, mag. farm. Liljano Grosek.

Zakaj ste se odločili za spremembo vodje lekarne v Rogaški Slatini? »Vodje organizacijskih enot v Celjskih lekarnah so od leta 2014 imenovani za štiriletno mandatno obdobje z možnostjo ponovnega imenovanja. Izbrani so na internem natečaju. Izpolnjevati morajo pogoje določene z zakonom in statutom zavoda. Vodja lekarne je odgovoren za organizacijo dela v lekarni in za strokovno izvajanje lekarniške dejavnosti ter zagotavlja strokovno, etično, odgovorno in kakovostno izvajanje lekarniške dejavnosti z namenom varovanja in ohranjanja javnega zdravja. Prav tako je odgovoren za ravnanje z materialnimi in finančnimi viri lekarne ter izvajanje strokovnih in organizacijskih navodil zavoda.«

Kakšni so bili razlogi, da vodja ni več Stanislav Lukić, koliko let je vodil lekarno v Rogaški Slatini? »Gospod Lukić, mag. farm., je bil vodja lekarne v Rogaški Slatini od leta 1999. Aprila 2019 mu je potekel mandat, zato je bil objavljen interni razpis, na katerega sta prispeli dve vlogi.«

