Rogaška Slatina: Zagorelo v centru Merkur

Danes okoli 7.30 zjutraj je bil nad trgovskim centrom Merkur v Negonju pri Rogaški Slatini opažen dim, ki je bil posledica požara na ostrešju stavbe.

Na prizorišče so kmalu za tem prišli člani gasilskih društev iz Rogaške Slatine (PGD Steklarna in PGD Rogaška Slatina), nekaj pozneje še iz PGD Kostrivnica. Gasilci so imeli precej težko nalogo pri gašenju, saj so morali najprej razkriti del strehe, pod katero se je vnel požar. Požar verjetno večje škode ni povzročil, je pa bil ves trgovski center, tudi drugi prostori, ne samo trgovski del Merkurja, v dimu, zato bo prezračevanje gotovo trajalo še nekaj časa. (Jože Strniša)