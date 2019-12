Rogaška Slatina: V Pegazovem domu so že nazdravili s penino ob silvestrskem poljubu

Ob koncu leta so za stanovalce Pegazovega doma in njihove svojce po stanovanjskih skupinah organizirali pester decembrski zabavni program.

Srečanje je z nagovorom otovorila direktorica Kristina Kampuš. Sledili so torta, silvestrski poljub in zdravica. Popoldne so stanovalcem in njihovim svojcem polepšali nastopajoči: Jani Pirš, Teja Leskovšek, Rogaški odmev, Okrogle mažuretke Pristava, Plesna šola Kuš ni me, Oktet Zibika, Etnološko društvo Ložnica z komično igro, harmonikarji Simona Plemenitaša, pevci TD Štatenberg, Štefanski fantje in harmonikar Jan. Ob dogajanju je stanovalec Jože, ki je dan po srečanju praznoval 99. rojstni dan, povedal, da so danes decembrski prazniki drugačni od tistih kot se on spominja iz otroških dni. Pove, da ni bilo toliko priprav, da so vedno postavili drevesce z doma narejenimi okraski in jaslicami, drugih posebnih okraskov ni bilo. Na predbožični večer je bila tudi hrana boljša, najbolj se je razveselil pečene kokoši. Ob drevescu pa so na sveti večer peli pesem Sveta noč. Za silvestrovo so tisti, ki so imeli dovoljenje, spuščali rakete, seveda nekoliko drugačne od današnjih. Ob tem še pove, da mu tokratno praznovanje veliko pomeni, ker vidi svoje ljudi in se z njimi lahko poveseli. (Laura Rožman Krivec)