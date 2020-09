Rogaška Slatina: Slatinski legendi Franci Plohl in Sejfula Asani – Šaban

Zaradi epidemioloških razlogov letos junija niso mogli razglasiti »Slatnske legende«, so pa to storili prejšnjo soboto na posebni zabavni prireditvi.

Slatinska legenda je postal Franci Plohl. Človek, ki je svoje življenje posvetil kulturi in umetnosti, predvsem kot zborovodja, dolga leta je opravljal tudi službo vodje prireditev v Zdravilišču Rogaška Slatina, kjer z ženo Liziko živi že 46 let. »Zaradi velikega doprinosa k zborovskemu petju v vseh naštetih zborih, angažiranju na področju kulturno umetniških stvaritev, ki jih je Franci nenehno opravljal z veliko ljubeznijo, uspešnostjo in nasmehom, ga proglašamo za Slatinsko legendo 2020!«, so med drugim zapisali v obrazložitvi.

Posthumno je Akademija Slatinska legenda za legendo razglasila Sejfula Asanija – Šabana. Priznanje je posvečeno njemu v spomin, kot tudi celotni družini Asani, ki so s svojo dejavnostjo v Rogaški Slatini prisotni več kot 60 let in so nekakšen zaščitni znak slastnih sladoledov in ostale ponudbe pri nas. Prvi je prišel v Rogaško Slatino Kasam in kasneje še njegov sin Shaban. Oba sta bila značilna po tem, da sta sladoled prodajala na posebno prirejenem kolesu po celi Slatni. Sejfula Asani je sicer preminil lansko leto.

Prireditev na Evropski ploščadi je povezovala Katja Žolgar, za dobro voljo je poskrbel ansambel Kristali, zaplesale so mladenke iz Plesnega kluba Kuš ni me. (J. S.)

