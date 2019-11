Rogaška Slatina: Slatinski folkloristi prejeli visoko priznanje

Na državnem tekmovanju odraslih folklornih skupin v Žalcu je sodelovalo tudi Folklorno društvo Minerali. Slatinski folklorniki so prejeli visoko priznanje – Maroltovo listino. To je najvišje področno priznanje kulturnemu društvu.

Folklorno društvo Minerali Rogaška Slatina je v lanskem letu praznovala 40 let svojega delovanja. Ves čas ohranjajo zgodovino in jo neposredno prikazujejo zdraviliškim gostom in tudi domačinom. Ves čas pa tudi raziskujejo zgodovino in presenetijo z izbiro narodnih noš, ki so posebnost svetovno znanega zdraviliškega kraja, kot je Rogaška Slatina.

Z delovanjem je skupina pričela leta 1978, ko je skupina mladih prevzela odgovornost za prikaz tega dela slatinske zgodovine. S folklorno dejavnostjo so pričeli pod okriljem Mladinske organizacije. Folkloristom je ves čas do leta 1991 uspelo povečevati članstvo v skupini. V takratnih časih so plesali več kot 10 različnih koreografij, od celotnega repertoarja slovenskih plesov do plesov vseh tedanjih republike bivše Jugoslavije. Skupina je zaradi svoje prepoznavnosti nastopala v mnogih mestih bivše Jugoslavije in tudi v državah zahodne Evrope. Z zgodovinskim dogodkom, osamosvojitvijo Republike Slovenije, se je skupina posvetila slovenskim plesom, katere predstavlja še danes. Kmalu po osamosvojitvi Slovenije se je osamosvojila tudi skupina in se preimenovala v Folklorno društvo Minerali Rogaška Slatina, pod katerim deluje še danes. Dolgoletni predsednik društva je bil Albin Šrimpf, zadnjih 20 let pa društvu predseduje Janez Čobec. Od leta 2004 pa kot umetniški vodja društva z društvom sodeluje tudi Katarina Šrimpf Vendramin, ki skrbi tako za pomoč pri raziskovanju zgodovine kot pri odrskih postavitvah. (RN)