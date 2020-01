Rogaška Slatina: Silvestrovanje z vremenom in glasbo za pet, razpoloženjem pa za deset

Tradicionalno silvestrovanje na prostem, družno ga organizirata Občina Rogaška Slatina in PGD Rogaška Slatina, je minilo ob velikem obisku ter odlični glasbi in super razpoloženju, ki je seveda vrhunec doseglo po vstopu v novo leto.

Silvestrovanje na prostem že vrsto let poteka na ploščadi pred gasilskim domom PGD Rogaška Slatina in privabi obiskovalce, tako iz Rogaške Slatine, kot tudi okolice. Za dobro glasbo je letos spet poskrbel Ansambel Slovenski zvoki in kot vedno ni razočaral in je poskrbel za čudovito vzdušje. Za dobro voljo je poskrbelo tudi ne premrzlo vreme, saj je bilo le nekaj stopinj pod ničlo, poleg glasbe je za gretje številnih obiskovalcev poskrbela ekipa PGD Rogaška Slatina s toplimi napitki – no pa tudi hladnimi, ki ogrejejo. Ob polnoči je vse dobro v novem letu tradicionalno zaželel župan občine Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič. Nekaj minut po polnoči je nebo nad Rogaško Slatino razsvetlil še čudovit ognjemet. Ob prehodu v novo leto, ki bo zadnje drugega desetletja drugega tisočletja, je bilo seveda izrečenih veliko dobrih želja in samo želimo si lahko, da se bodo uresničile. (Jože Strniša)