Rogaška Slatina: s podelitvijo Stritarjeve nagrade zaključili festival Pranger

Literarna kritičarka Diana Pungeršič je v soboto v Rogaški Slatini prejela Stritarjevo nagrado za mladega kritika ali kritičarko. Nagrado je Društvo slovenskih pisateljev podelilo v okviru festivala Pranger. Srečanje pesnikov, kritikov in prevajalcev poezije so v torek začeli v Ljubljani, v petek pa se je festival preselil v Rogaško Slatino. Ob kritiških razpravah, prevajalski okrogli mizi in drugih spremljajočih dogodkih, so pozornost namenili tudi najmlajšim ustvarjalcem. V okviru Prangerja namreč poteka tudi natečaj Ela, kjer nagradijo osnovnošolske pesnike. Tako so v slatinski knjižnici podelili priznanja 25 mladim ustvarjalcem.

Pranger so slavnostno zaključili v kulturnem centru, kjer je zbrane nagovoril župan mag. Branko Kidrič in poudaril pomen kulture, za katero si v kraju tudi prizadevajo. Vrhunec Prangerja je predstavljala slavnostna podelitev Stritarjeve nagrade, ki je šla v roke Diane Pungeršič. “Literarna kritičarka Diana Pungeršič na kritiškem področju deluje že več let, svojo povezanost z literaturo pa dokazuje tudi s prevajalskim delom (leta 2016 je zanj prejela nagrado Radojke Vrančič), s pogovori z literarnimi ustvarjalkami in ustvarjalci, pisanjem spremnih besedil, vodenjem bralnega kluba v Mestni knjižnici Izola itd. Kritike objavlja v večini slovenskih kulturnih medijev, razume tako horizont pričakovanja bralcev literarnih revij kot poslušalcev radia, ob tem pa ostaja suverena tako ob branju pesniških kot pripovednih besedil. Njeno pisavo odlikujejo razgledanost po sodobni slovenski in evropski književnosti, spoštljiv pristop do obravnavanih besedil, pronicljiva interpretacija, prepričljiva argumentacija in tisto, morda najmanj oprijemljivo: dober uvid. Obravnavanih del pri tem ne sili v prokrustovo posteljo vnaprejšnjih opredelitev, ampak se brez težav vživlja v posamezne poetike, odkriva njihovo notranje življenje in znotraj njih natančno opozarja na njihove dobre in slabe strani, vse to pa prepričljivo umešča v širši avtorski in družbeni kontekst,” so zapisali v obrazložitvi.

1 od 8