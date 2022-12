Rogaška Slatina: s prazničnim koncertom Saša Avsenika in Modrijanov obeležili jubilej Rogaških novic

Sinoči smo v Rogaški Slatini pripravili Veliki praznični koncert Ansambla Saša Avsenika in Modrijanov.

S koncertom v športni dvorani Rogaška Slatina, pripravili smo ga v medijski hiši Novice, smo obenem obeležili 30. obletnico izhajanja lokalnega časopisa Rogaške novice. Koncert je bil že pred dnevi razprodan.

V povsem polni dvorani sta nastopila ena najbolj priljubljenih in kakovostnih slovenskih narodno-zabavnih ansamblov. Obiskovalci so tako sinoči imeli eno redkih priložnosti, da na istem odru v istem večeru vidijo in slišijo dva vrhunska ansambla. To so potrdile tudi stoječe ovacije po koncu praznične prireditve.

Koncert sta povezovali voditeljici Radia Rogla Alja Tihle in Alenka Vodušek. Za glasbeno presenečenje pa je poskrbel Dejan Vunjak.

(N. K., Foto: Matic Javornik)

