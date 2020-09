Rogaška Slatina: S kulinariko v lepo jesen

Evropska ploščad v Rogaški Slatini je ta petek povsem spremenila svojo podobo, saj so jo zavzele stojnice, s katerih je omamno dišalo. To je seveda premamilo veliko ljudi, ki so prišli okušat dobrote ponudnikov hrane iz Rogaške Slatine in okolice. Kot se za tak dogodek spodobi, je bilo na voljo tudi nekaj izbranih okusov za odpravljanje žeje in spoznavanje vin. Glavna organizatorja dogodka, Uroš Kidrič in Vito Virant, sta bila zelo zadovoljna z odzivom ponudnikov hrane in pijače, ljudje so prihajali čez vso popoldne in se dosledno držali vseh navodil in priporočil, kar je zelo pomembno v sedanji epidemiološki situaciji. (J. S.)

