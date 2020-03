Rogaška Slatina: s koronavirusom okužen tudi učenec osnovne šole

S koronavirusom je okužen tudi učenec II. Osnovne šole Rogaška Slatina, v občini so sprejeli nujne ukrepe.

Dva dni po potrjeni okužbi pri dijaku Šolskega centra Rogaška Slatina, je danes potrjen sum na okužbo s koronavirusom pri enem od učencev II OŠ Rogaška Slatina. Šlo naj bi za učenca enega od višjih razredov, je pa to prvi primer okužbe v občini Rogaška Slatina, saj je dijak iz šolskega centra doma iz Šmarja pri Jelšah.

Ravnateljica II OŠ Rogaška Slatina mag. Karla Škrinjarić je ob tem za enega od slovenskih medijev povedala, da je o rezultatu testa in potrjenem sumu na okužbo pri njihovem učencu obvestila vse starše in jih pozvala naj spremljajo vedenje svojih otrok in naj bodo pozorni na morebitne spremembe ali bolezenske znake.

Župan poziva k solidarnosti

V Rogaški Slatini je zaprta že večina lokalov, jutri bodo imele zaprta vrata tudi javne institucije, ki bodo z občani poslovali po sodobnih komunikacijskih poteh.

“Nihče ne ve, koliko časa bodo trajale izredne razmere; za naše vsakodnevno delovanje pa bo potrebno ohraniti predvsem medsebojno spoštovanje, mirnost in razsodnost. Od vas pričakujem pogum, srčnost in solidarnost do ranljivih skupin. To lahko pokažete s tem, da ostajate doma,” je občane v danajšnji izjavi za javnost pozval župan mag. Branko Kidrič. Pravi, da bodo najprej poskrbeli za ranljive skupine in temu so namenjeni tudi prilagoditveni ukrepi. V nadaljevanju jih navajamo v celoti:

– Posebno pozornost se nameni starejšim občanom in občankam, ki nimajo bližnjih ali socialne mreže, zanje se vzpostavi SOS telefon 041 372 298.

– Občane se pozove, da so v svoji bližini pozorni na ranljive posameznike in jim skušajo pomagati, oz. o zaznani stiski sočloveka obvestijo pristojne službe. Pozove se k organizaciji prostovoljstva, preko Karitas in Rdečega križa.

– Občane se ponovno pozove k upoštevanju pravila Nujne poti (iz službe naravnost domov, po hrano in zdravila pošiljajte zdrave osebe, nobene potrebe ni, da v trgovine odhajate vsakodnevno). Samoizolacija je ključna. Dajmo prednost socialnemu kapitalu pred kapitalom! Zmaga je odvisna od vsakega izmed nas!

– Posebno pozornost se nameni staršem otrok, ki so dolžni delati zaradi obvladovanja epidemije. Varstvo dogovarjajo neposredno z institucijo, v katero je otrok vključen, v nujnih primerih je zaradi lažje koordinacije stikov na voljo SOS telefon 041 372 298.

– Začasno se zapre Mestna tržnica ter javne sanitarije. Preskrba s hrano za občane je in bo zagotovljena, v kolikor bi se stanje spremenilo, bo Občina Rogaška Slatina organizirala samopreskrbno verigo.

– Začasno je odpovedan prevoz za starejše občane, ki se je izvajal tedensko, ob sredah.

– Začasno se zapre otroško igrišče pri Parkirni hiši Janina, prepove se uporaba vseh javnih športnih površin, vključno z zunanjim fitnesom za starejše.

– Začasno bo zaprt Center ponovne uporabe in Zbirni center Tuncovec. Nujna vzdrževalna dela na vodovodu, vključno s kontrolo kakovosti pitne vode bodo potekala nemoteno. Redni odvoz komunalnih odpadkov bo zagotovljen.

– Javni uslužbenci, zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu, bodo v ustrezni zaščitni opremi tudi v prihodnje nudili podporo institucijam, ki izvajajo ukrepe na področju omejevanja širjenja epidemije.

– Gospodarske subjekte na območju občine se ponovno pozove k družbeno odgovornemu ravnanju in takojšnjemu zaprtju vseh lokalov, kjer se sočasno zbira več ljudi.

– Nujna zobozdravstvena in oftomološka služba sta organizirani, informacije so dostopne na spletni strani https://www.zd-smarje.si/.

– Tudi ožji deli občine, MKS Rogaška Slatina, KS Kostrivnica in KS Sv. Florijan začasno ne poslujejo s strankami. Za nujne zadeve se lahko krajani obrnejo na predsednike krajevnih skupnosti: mag. Andrejka Flucher, predsednica MKS Rogaška Slatina, GSM 031 612 015, Marija Čakš, predsednica KS Kostrivnica, GSM 041 418 822, Štefan Ferčec, predsednik KS Sv. Florijan, GSM 031585 878.

– Ob nastali situaciji lahko posamezniki doživljate občutke tesnobe in strahu. Organizirani so telefoni za pomoč v stiski: 01 520 99 00 Klic v duševni stiski, 116 123 Samarijan in Sopotnik, 116 111 TOM za otroke in mladostnike ter spletna stran Med.Over.Net, spletni portal na temo zdravja in duševnega zdravja.

– Občina Rogaška Slatina zbira podatke o izvajanju nujnih izrednih ukrepov pri gospodarskih subjektih in javnih institucijah in jih po potrebi vključuje na spletno stran Občine Rogaška Slatina.

– Občina Rogaška Slatina zagotovi dvojni jumbo plakat in plakate v centru mesta, ki bodo opozarjali na pomen socialne distance. Vsakdo je lahko junak. Rešujmo življenja v pižamah. #OSTANIDOMA – SKUPAJ LAHKO PREMAGAMO TA VIRUS

– Ključne in jedrnate informacije o korona virusu so občanom dostopne na spletni povezavi https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov.

Prosimo, da vse predpisane ukrepe samozaščite strogo upoštevate, vključno z navodili za preprečevanje okužbe Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Poskrbite za izolacijo sebe in svoje družine. Omejite socialne stike zgolj na najnujnejše.

Skupaj smo močnejši. Tako, da smo narazen.