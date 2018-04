Rogaška Slatina: Rekorden obisk blagoslova motorjev

V Rogaški Slatini je bil na velikonočni ponedeljek peti blagoslov motorjev. Ta je letos privabil rekordno število udeležencev, ki so prišli iz dobršnega dela vzhodne Slovenije in sosednje Hrvaške. Mašo za motoriste je opravil nadžupnik Jože Vehovar. V nagovoru velikemu številu motoristov v cerkvi in blizu nje je izpostavil varnost, za katero morajo najprej poskrbeti motoristi sami. Le izlet z motorjem, ki se konča s srečno vrnitvijo domov, je pravi izlet. Po maši in blagoslovu motorjev in seveda motoristov in njihovih spremljevalk se je večina udeležencev srečanja podala na panoramsko vožnjo okoli Rogaške Slatine. Blagoslov organizira Moto klub Pegaz, ki ga vodi Peter Barič.

