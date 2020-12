Rogaška Slatina: Referendum v nedeljo bo

Ustavno sodišče R Slovenije je na seji v ponedeljek sprejelo sklep, s katerim so zavrnili predlog mag. Andrejke Flucher, da se do kočne odločitve sodišča zadrži izvrševanje 3. in 4. člena Odloka o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini.

To z drugimi besedami pomeni, da se referendum izvede v predvidenem roku, to je to nedeljo, 13. decembra. Od torka do četrtka poteka predčasno glasovanje, volivci, ki nimajo možnosti priti na volišče, lahko zahtevajo možnost glasovanja na domu ali po pošti. Tako mag. Andrejka Flucher, ki je vložila pobudo na Ustavno sodišče, kot pobudnica referenduma in svetniška skupina SD v občinskem svetu občine Rogaška Slatina, so prestavitev datuma glasovanja želeli z obrazložitvijo, da epidemiološka situacija v državi ne omogoča izvedbe varnega glasovanja. Občina Rogaška Slatina je ob tem ves čas trdila, da bo na vseh voliščih poskrbljeno za varnost tako volivcev kot članov volilnih odborov, protokol postopkov so naredili po navodilih NIJZ. Pri odločitvi, da datum referenduma ostane 13. december, so sledili zakonodaji in mnenjem Ministrstva za javno upravo ter Ministrstva za notranje zadeve. Volivci iz občine Rogaška Slatina bodo tako v nedeljo odločili ali odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu, ki dovoljuje gradnjo razglednega stolpa Kristal velja. Da bi bil rezultat referenduma zavezujoč, se ga mora udeležiti najmanj 20 odstotkov volivcev. (RN)