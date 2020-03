Rogaška Slatina: okuženih več oseb, v občini spremljajo situacijo in sprejemajo ukrepe

Potem ko so okužbe zaznali tudi na območju Rogaške Slatine, situacijo zdaj budno spremljajo in se pripravljajo.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje so bili včeraj v Rogaški Slatini trije okuženi.

S koronavirusom je okužen tudi učenec II. Osnovne šole Rogaška Slatina, smo poročali včeraj. To je prvi potrjeni primer okužbe v občini Rogaška Slatina, saj je dijak iz šolskega centra doma iz Šmarja pri Jelšah.

Župan mag. Branko Kidrič je v dopoldanskem pogovoru za Radio Rogla poudaril, da situacijo potem, ko so v preteklih dneh sprejeli nujne ukrepe, budno spremljajo in se pripravljajo na nove, mobilizirajo prostovoljce. Za zdaj večjih potreb občanov ne zaznavajo.

Občani obvestila vzeli resno

“Ocenjujem in upam, da smo pravočasno šli z vsemi akcijami in tudi z obvestili, da so občani to vzeli resno,” je povedal župan.

Pravi, da občani preko vzpostavljene SOS številke ne sporočajo večjih potreb po dostavi hrane na dom. Za otroke tistih staršev, ki opravljajo delo v zdravstvu, policiji, trgovinah in drugih nujnih službah, so organizirali varstvo, a za zdaj potreb po tem ni.

Pripravljajo sezname prostovoljcev, ki bodo pomagali pri dostavi hrane. V prihodnjih dneh pričakujejo pošiljko zaščitne opreme, s katero bodo opremili prostovoljce in druge, ki bi jo nujno potrebovali.

Župan zaznava, da so občani in lastniki lokalov situacijo vzeli resno, manj je ljudi in avtomobilov, zato verjame, da bo to pomagalo pri zajezitvi virusa tudi v tem ožjem okolju.

