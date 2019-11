Rogaška Slatina: Osvetljena Rogaška Slatina v prednovoletni čas

Slatinski župan mag. Branko Kidrič je s prižigom lučk na najvišjem osvetljenem drevesu v Sloveniji, 32 metrov visoki močvirski cipresi, označil začetek prednovoletne osvetlitve Rogaške Slatine.

Še pred tem je lahko s ponosom povedal, da bo lučke prižgal v najlepšem zdraviliškem mestu v Sloveniji, za kar je bila Rogaška Slatina razglašena pred kratkim, letos pomladi so bili izbrani tudi med sto najlepših turističnih mest na svetu. Tako se vlaganja v turistično infrastrukturo vračajo, prav tako skrb za urejeno mesto. Da so odločitve in dejanja na področju turizma prava je potrdilo tudi zelo veliko obiskovalcev prireditve na Pegazovi ploščadi. Se bodo pa lahko Slatinčani in obiskovalci od drugod v adventnem in novoletnem času družili tudi na Evropski ploščadi na prireditvah v sklopu Kristalne vasi.

Na najvišjem okrašenem drevesu v Sloveniji je zagorelo 12 tisoč lučk, po celem mestu imajo sicer 8 tisoč metrov prednovoletne okrasitve z lučkami. Na prireditvi, ki jo je povezovala Katja Žolgar, je za dobro voljo skrbela Tamburaška skupina iz Rogatca, obiskovalci pa so se zadržali še ob čaju in kuhančku. (Jože Strniša)