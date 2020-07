Rogaška Slatina: okužen otrok v vrtcu

Iz vrtca Rogaška Slatina so potrdili informacijo, da je okužen otrok v enoti Izvir.

Kot je za Radio Rogla povedala ravnateljica vrtca, so danes bili obveščeni, da je pri enem od otrok potrjena okužba. V skladu s svojimi protokoli in navodili pristojnih so že obvestili vse starše otrok, ki so bili v stiku z okuženim. V izolaciji bo tako jutri ostalo 18 otrok in njihove vzgojiteljice. Prostore vrtca bodo razkužili.

Vrtec bo jutri normalno odprt, vsi, ki so bili v stiku z okuženim otrokom, pa ostajajo doma. (V. M.)