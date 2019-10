Rogaška Slatina: Odšel je Marjan Čuješ

V 62. letu je prenehalo biti srce Marjana Čuješa, ki je bil tajnik občine Rogaška Slatina vse od njenega nastanka leta 1996.

Čuješ, ki je 61 let dopolnil pred dobrim mesecem je umrl med spustom z Boča, kamor je zelo rad hodil, saj si je tam napolnil baterije tako telesno kot duševno. Marjan Čuješ je tajnik občine Rogaška Slatina postal v začetku leta 1996, pred tem je bil v službi v takratni Steklarski šoli Rogaška Slatina. Kot tajnik občine je bil zadolžen za delovanje krajevnih skupnosti, zaščite in reševanja, za izvedbo volitev, opravljal je še vrsto nalog iz področja delovanja občine. Bil je tudi član občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah, saj je živel v tej občini. V mladosti je bil aktiven karateist in dolgoletni član Karate kluba Rogaška Slatina in član izvršnega odbora Športne zveze Rogaška na začetku njenega delovanja.