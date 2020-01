Rogaška Slatina: najnižje ležeče smučišče odpirajo v petek

Od petka bo smuka mogoča tudi na najnižje ležečem smučišču v Sloveniji – na smučišču Janina v Rogaški Slatini. Smučišče odpirajo v petek, ko bo smuka za vse brezplačna.

V preteklih dneh je številčna ekipa Smučarskega kluba Rogaška skrbela, da so na smučišču – namesto vremena – ustvarili zimo. Intenzivno zasnežujejo tudi danes.

In to z zelo starimi snežnimi topovi. Če bi imeli novejše, bi v Rogaški Slatini lahko smučali že kakšne tri tedne, je za Radio Rogla povedal predsednik kluba Leopold Fürlinger.

Obetajo si lepo sezono

“Snega imamo dovolj, lepo je zasneženo, saj so pridni člani našega kluba poskrbeli, da bomo na Janini lahko tudi letos smučali. Obetamo si nekje od 40 do 60 smučarskih dni,” je povedal Fürlinger. Med drugim bodo tudi letos organizirali šolo smučanja in vzgajali novo generacijo smučarjev.

Cene enake že desetletje

Smučišče Janina uradno odpirajo v petek popoldne, ko bo smuka za vse brezplačna. Nato bo za dnevno vozovnico treba odšteti 8 evrov, toliko tudi za popoldansko, za nočno smuko pa 10. Cen niso spreminjali že deset let, dodaja Fürlinger.

Smučišče bo odprto med delovniki od 16. do 20. ure, med vikendi in prazniki pa od 9. do 20. ure.

(Nina Krobat, Foto: Facebook Smučišče Janina)

Janina je najnižje ležeče smučišče v Sloveniji. Nahaja se v Rogaški Slatini, na nadmorski višini 362m, za Grand hotelom Donat. Primerno je tako za začetnike kot za zahtevnejše smučarje. Smučišče upravlja Smučarski klub Rogaška.

Dolžina.: 400 metrov

Višinska razlika: 112 metrov

